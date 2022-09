Tenente Portela inaugurará memorial às vítimas de Covid-19

Nesta sexta, 26, às 17 horas, será inaugurado em Tenente Portela o Memorial Caminhos da Saudade. O espaço, junto ao Bosque Municipal, foi idealizado para homenagear as vítimas da Covid-19. Órgãos da Saúde apontam que no período de 16 de agosto de 2020 a 16 de agosto de 2022, foram registrados 38 óbitos de portelenses em decorrência da doença. Para cada um deles, foi plantada uma árvore. A 39ª será para lembrar daqueles que eventualmente não constam nos dados oficiais, bem como, de todos os mais de 682 mil brasileiros vitimados pela doença.

Além de identificação nas árvores, que na sua maioria é de espécies frutíferas e nativas, também será afixada uma placa com o nome de todos os portelenses homenageados. Para alguns, será incluído apenas as iniciais dos nomes, em respeito a pedidos das famílias.

O plantio das árvores e preparo do Bosque Municipal foram feitos pelas equipes do Departamento de Meio Ambiente e da Secretaria de Políticas Estruturantes e Zeladoria, com o apoio da Brigada Militar. O levantamento junto as famílias foi coordenado pela Secretaria de Saúde e Saneamento.

O evento, que integra a programação oficial dos 67 anos de Tenente Portela, também servirá para homenagear indistintamente todos os profissionais da área de saúde, em especial, aqueles que atuaram no enfrentamento da Covid-19. Toda a comunidade está convida a prestigiar.