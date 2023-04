Tenente Portela adota medidas para garantir mais segurança nas escolas

Em Tenente Portela, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto promoveu reuniões com os pais, com trabalhadores da educação e com autoridades da área de segurança pública. Conforme a titular da pasta, as primeiras ações foram direcionadas para as condições físicas das escolas. Gicelda Berghetti Denes aponta que os 10 educandários que integram a rede municipal já vêm recebendo melhorias para qualificar as estruturas e garantir maior segurança. “Todas elas foram reavaliadas e algumas adequações imediatamente efetuadas”, salienta.

Outra iniciativa foi a designação de vigias para atuar em horário escolar. Nesta questão, a Brigada Militar, atendendo determinação do Governo Estadual, intensificou as patrulhas e tem estado presente diariamente em estabelecimento de esnsino do Município, incluindo a rede estadual.

De acordo com a secretária de Educação, a formação dos servidores também recebeu atenção especial. Neste sentido ocorreu no dia 13 um evento que tratou da “segurança escolar” e reuniu diretores, professores, monitores e demais trabalhadores das escolas. “O momento é de mobilização e respostas rápidas, porém, temos que evitar o pânico. É preciso agir com responsabilidade. E é isso que estamos fazendo”, pontua.

Gicelda também reforça a importância da participação do pais. “A segurança dos filhos começa em casa. É fundamental que o comportamento seja acompanhado de perto pelos pais”, destaca. A secretaria disse que o Município segue monitorando permanentemente a questão e novas medidas poderão ser adotadas.

Fonte: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela