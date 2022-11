Sojicultores gaúchos devem cultivar mais de 6,5 milhões de hectares

Após a finalização da colheita das culturas de inverno, produtores rurais já trabalham na semeadura da soja. Conforme a Emater-Ascar, a área projetada para a safra 2022/2023 é de 6,56 milhões de hectares, com produtividade estimada em 3.131 quilos por hectare.

A instituição afirma que o plantio está atrasado no Rio Grande do Sul, se comparado a outros anos. No entanto, o trabalho deve ser intensificado após a sequência de dias frios registrada no começo do mês de novembro.

Na região administrativa da Emater-Ascar de Ijuí, o ritmo de semeadura da oleaginosa é inferior à safra anterior. Os sojicultores estão mais cautelosos neste início de plantio, pois existe a possibilidade de redução das chuvas, o que poderá comprometer a emergência e a população de plantas.