Smecd de Tenente Portela participa de evento que debateu avaliações externas e o impacto no financiamento da educação

Evento debateu avaliações externas e impacto no financiamento e resultados da educação como ferramentas de avaliação de desempenho dos processos de ensino aprendizagem e informações sobre compliance focado em educação.

A Famurs promoveu no dia 5, quarta-feira, o evento Avaliações Externas: Um olhar para o Fundeb e para o ICMS Estadual. “O objetivo foi discutir como as avaliações de desempenho vão impactar na repartição dos recursos destinados ao financiamento da educação nos municípios e o seu estímulo para melhorar os índices de aprendizagem no país”, diz a secretária municipal de Educação, Gicelda Berghetti Denes. O encontro é fruto de uma parceria com o Aprende Brasil. Participaram do evento, além da secretária, as coordenadoras pedagógicas Adriane Cristiane Nessler e Sueli Facioni Hahn.

O evento foi presencial, na sede da Famurs, em Porto Alegre. Conforme a programação, pela manhã, às 8h30min, após a abertura, foi apresentado o hábile, uma ferramenta de avaliação educacional externa de aprendizagem que colabora com as equipes pedagógicas na análise dos resultados das práticas avaliativas e dos processos de ensino e aprendizagem. Após, o tema Compliance na administração pública, focado em Educação, que busca alinhar padrões de integridade, legalidade e transparência na gestão pública.

À tarde foi o momento de tratar de avaliações e depoimentos do Sondar, que visa melhorar as avaliações, individualizar e potencializar o aprendizado em sala de aula ao disponibilizar aos professores testes de língua portuguesa e matemática do 1º ao 9º ano. Para finalizar, o tema Ensinar a ler: o desafio de se avaliar a compreensão leitora, com a palestra do professor Robson Lima, especialista em Língua Portuguesa, Literatura, Leitura de Múltiplas Linguagens.