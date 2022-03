Sicredi Raízes RS/SC/MG realizou encontro de professores orientadores do Programa Cooperativas Escolares

A segunda-feira, 21 de março, foi de trocas e aprendizado para os professores orientadores do programa Cooperativas Escolares, desenvolvido pela Sicredi Raízes RS/SC/MG. Eles estiveram reunidos no Centro Empresarial, em Três Passos, para discutirem os fundamentos do cooperativismo e estratégias de atuação do Programa junto as comunidades escolares.

O momento foi conduzido pelo professor de Cooperativismo Everaldo Marini e pelos professores da Uceff Itapiranga responsáveis pela assessoria pedagógica do Programa, Vianei Hammerschmitt e Felipe Bozzetto.

Por meio de trocas e dinâmicas os professores orientadores, diretores escolares e secretários de educação conheceram com maior profundidade a metodologia do programa, conhecida como ‘Cooperlândia’. Um game intercooperativo que consiste no cumprimento de missões que desenvolvem habilidades como liderança, protagonismo e interesse coletivo.

A professora Ariane de Oliveira, de São Miguel do Oeste/SC, é uma das novas professoras orientadoras do programa, que está iniciando a sua realização no município em 2022. Segundo ela “o sentimento foi de curiosidade, de conhecer a metodologia do programa na prática, pois as Cooperativas Escolares trabalham diferenciais humanos, voltados a liderança e interesse nas comunidades”.

O município de Palmeira das Missões/RS também ingressou no programa neste ano e esteve representado no encontro pela Coordenadora Pedagógica Bernardete Figuieró. “As Cooperativas Escolares irão fomentar a aprendizagem, levando conhecimento e cooperação para além dos muros das escolas. Assim os nossos adolescentes e crianças desenvolvem características que os tornam protagonistas de suas vidas, conhecendo seus sonhos e objetivos”, comenta Bernardete.

O Programa acontece em parceria com instituições de ensino que acreditam nos princípios e valores do cooperativismo como proposta educativa. Assim, os estudantes são os protagonistas, atuando como pesquisadores, investigadores e compartilhando conhecimentos com todos.

Participaram do encontro representantes das comunidades escolares dos municípios de Campo Novo/RS, Derrubadas/RS, Miraguaí/RS, Palmeira das Missões/RS, São Martinho/RS, Sede Nova/RS, Tenente Portela/RS, Itapiranga/SC e São Miguel do Oeste/SC.