SICOOB CREDITAPIRANGA REALIZARÁ ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL

Concluindo o roteiro de Pré-assembleias nas cidades em que possui ponto de atendimento, o Sicoob Creditapiranga realizará sua Assembleia Geral Ordinária de forma digital, por meio do Aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, ou ainda, via site por meio do link https://www.sicoob.com.br/web/moobweb, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. A transmissão será diretamente da sua sede administrativa, na cidade de Itapiranga/SC.

A Assembleia Geral Ordinária será no dia 31 de março de 2022, às 19h30. A AGO terá como ordem do dia a prestação de contas do exercício encerrado em 31/12/2021, destinação das sobras apuradas, fixação dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, fixação do valor global dos honorários e das gratificações da Diretoria Executiva, a autorização para contrair financiamentos bancários e interbancários que visem o atendimento aos associados junto às instituições financeiras nacionais e internacionais, bem como alienar bens para garantia de créditos assumidos e outros assuntos de interesse do quadro social.

O presidente do Sicoob Creditapiranga, Simplício Meurer enaltece que a participação dos associados na assembleia é fundamental, pois é neste momento que poderão acompanhar os resultados e contribuir com as decisões que envolvem a cooperativa. “Dentro de uma cooperativa, todos os cooperados são donos do negócio e, portanto, têm responsabilidade na administração, decidindo juntos os melhores caminhos a seguir.”

“É importante destacar que todo mundo tem direito a voto, e o peso na hora de votar é o mesmo para todos os cooperados, independente da sua participação econômica. As grandes decisões são tomadas na assembleia” finaliza Meurer.

As informações do evento podem ser obtidas através do site https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcreditapiranga/publicacoes-assembleares.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Sicoob Creditapiranga