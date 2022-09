Sicoob Creditapiranga realiza Encontro com a Imprensa

Nos dias 8 e 9 de setembro, o Sicoob Creditapiranga realizou encontros com a imprensa de sua área de atuação. Os eventos ocorreram de forma regionalizada nos municípios de Itapiranga/SC e Três Passos/RS. O objetivo principal foi trocar ideias e apresentar a cooperativa, promovendo uma aproximação cada vez maior com os meios de comunicação.

Na oportunidade, foram apresentados aos comunicadores, as ações do Sicoob Creditapiranga no ano em que completa 90 anos de história. A trajetória, os principais números da cooperativa e o projeto de expansão para o Rio Grande do Sul, foram as pautas do evento.

De acordo com o presidente do Sicoob Creditapiranga, Simplício Meurer, “o relacionamento com os meios de comunicação é de grande importância, e o Sicoob percebe esta relação como uma atividade de parceria, a fim de que as notícias do cooperativismo e da cooperativa, cheguem até a comunidade.”

Os momentos também reconheceram a imprensa e formadores de opinião como agentes desenvolvedores das regiões. Muito mais do que levar notícias e informações, os rádios, sites e jornais realizam um trabalho social, apoiam causas, levantam bandeiras, ajudam a construir marcas, fazer escolhas e a registrar histórias. Com esse trabalho, trazem desenvolvimento econômico e social para as nossas regiões e ajudam a construir comunidades mais prósperas.

Fonte: Assessoria de Comunicação e Marketing do Sicoob Creditapiranga