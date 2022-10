Sicoob Creditapiranga completa 90 anos reforçando o compromisso com a comunidade

A história do povo que colonizou Itapiranga/SC e região é marcada pela adoção de iniciativas coletivas e solidárias para fazer frente às dificuldades e carências da vida pioneira dos primeiros colonizadores. Diversas foram as obras coletivas realizadas com a participação popular e o engajamento da comunidade. A fundação de uma cooperativa de crédito, denominada Caixa Rural União Popular Porto Novo, no ano de 1932, não só é mais um testemunho dessa característica cultural do povo que colonizou a região, como também é um dos empreendimentos mais bem sucedidos desse conjunto de iniciativas tomadas durante a colonização.

Essa cooperativa de crédito, hoje denominada Sicoob Creditapiranga, já foi reconhecida a nível estadual com uma homenagem na Assembleia Legislativa por ocasião da passagem de seu 75º aniversário e ostenta também o título de 1ª Cooperativa de Crédito do Estado de Santa Catarina. Isso por si só já seria motivo de muita comemoração, mas as conquistas mais recentes e seu extraordinário crescimento nas últimas décadas, são uma clara demonstração de que os princípios cooperativistas trazidos da Europa pelo Padre Theodor Amstad, SJ, inspirados no modelo de cooperativismo de crédito de Friedrich Wilhelm Raiffeisen, estão profundamente enraizados na filosofia praticada pelo Sicoob Creditapiranga ainda hoje.

No ano de 2022 o município de Itapiranga/SC foi reconhecido como a Capital Catarinense do Cooperativismo de Crédito, resultado da importância que o Sicoob Creditapiranga e o cooperativismo possuem no desenvolvimento da comunidade. Sabendo que todo esse sucesso do cooperativismo de crédito catarinense começou há 90 anos com a Caixa Rural de Porto Novo, é impossível não reconhecer a importância de Itapiranga na história cooperativista.

Esta cooperativa de crédito que nasceu em 1932, quando Itapiranga ainda era Porto Novo (Itapiranga foi oficialmente instalada em 14 de Fevereiro de 1954 e era composta pelos atuais municípios de Itapiranga, São João do Oeste e Tunas, hoje Tunápolis), tendo 41 associados, hoje tem mais de 26.000 cooperados e ao completar 90 anos, possui uma estrutura que atende toda a população dos municípios de Itapiranga (dois pontos de atendimento), São João do Oeste e Tunápolis, em Santa Catarina, além de Tenente Portela, Três Passos, Crissiumal e Santa Rosa no Rio Grande do Sul. O Sicoob Creditapiranga administra 696 milhões em ativos totais, 438 milhões em depósitos totais, 348 milhões em operações de crédito e 5,2 milhões em sobras acumuladas no 1º semestre de 2022.

Para o presidente do Sicoob Creditapiranga, Simplício Meurer, a comemoração de 90 anos também é de agradecimento a todos que por aqui passaram e fazem parte dessa trajetória. “É emocionante olhar para trás e ver tudo que foi construído, quantas pessoas a cooperativa já ajudou ao longo desses anos e o quanto ela faz diferença no dia a dia das comunidades, gerando oportunidades através de um propósito único de servir”.

“Seguiremos firmes em nosso papel de contribuir com o desenvolvimento da comunidade, empresas e organizações dos locais onde estamos inseridos. Nós podemos fazer muito mais, fazer com que o nosso entorno cresça econômica e socialmente, quando aliamos pessoas e negócios a um círculo virtuoso chamado cooperativismo”, disse Simplício.

O diretor operacional, Norberto Lengert, destacou que o crescimento da cooperativa também reflete em melhorias para a comunidade. “E esse dinheiro investido por quem acredita na gente é reinvestido nas localidades. Captamos aqui e colocamos ele de volta aqui, o que faz a economia girar e estimular o desenvolvimento das regiões”, afirmou.

Norberto acrescenta que “de nada adiantaria se não os tivéssemos conosco. Essa é a gratidão que temos por quem nos acolhe todos os dias. Vivemos o cooperativismo na nossa simplicidade e humildade. Os nossos negócios são focados em nossos cooperados”.

Fomento ao desenvolvimento econômico: uma marca histórica

Desde o princípio de sua fundação, na década de 1930, a Caixa União Popular, hoje Sicoob Creditapiranga, esteve voltada basicamente para o desenvolvimento da economia regional, principalmente no que tange ao apoio necessário ao desenvolvimento da atividade agrícola. Mas com o passar dos anos a Cooperativa de Crédito passou a estimular o desenvolvimento econômico em diversas frentes, atingindo o setor industrial e comercial, vindo a se tornar Cooperativa de Crédito de Livre Admissão em 2007. Como exemplo, podemos contar a participação da Caixa União Popular de Itapiranga no estudo de viabilidade econômica coordenado pela então COMUDE – Comissão de Desenvolvimento Econômico de Itapiranga, nos anos 1960.

Importante ressaltar as parcerias que o Sicoob Creditapiranga vem construindo e melhorando através da sua direção e quadro funcional, buscando a participação de todos os órgãos e entidades da comunidade da área de ação, desde o poder público ao cidadão na sua individualidade, buscando constantemente a aproximação com o seu quadro social, na busca de sua fidelização.

A participação do cooperado na vida de sua cooperativa é imprescindível, gerando resultados concretos, aliada a boa gestão, diferenciando-se da simples ação de correntista, tomador de recursos ou de qualquer outro serviço ou produto que a cooperativa coloca à disposição. O Sicoob Creditapiranga conta atualmente com amplo portfólio de produtos e serviços, podendo tranquilamente assumir a posição de principal instituição financeira de seus cooperados.

Atualmente, destacamos o trabalho conjunto com as entidades públicas e privadas da nossa área de ação, o que vem a reafirmar a missão da cooperativa, no seu comprometimento com a comunidade. Tem atuação marcante em programas e projetos de impacto educacional e social: trabalho com escolas, jovens e mulheres. Ainda possui atuação destacada na educação financeira do quadro social e da comunidade em geral, reuniões administrativas, comitê de líderes, dentre outros destaques. Assim, a obra que inaugurou em Santa Catarina o cooperativismo de crédito, segue viva hoje e para o futuro.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Sicoob Creditapiranga.