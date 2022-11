Rio Grande do Sul tem 78% de cobertura vacinal contra a pólio

O Rio Grande do Sul teve 78,07% de cobertura vacinal na Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, encerrada no dia 22 de outubro, conforme dados informados pelas prefeituras até a data limite de 31 de outubro.

No Estado, 327 municípios atingiram a meta de imunização contra a poliomielite, que é de 95% das crianças até quatro anos. Outros 170 municípios não alcançaram a meta de vacinação durante a campanha, mas a imunização pode ser feita nos serviços de saúde municipais, segundo o calendário vacinal vigente.

Até o final da campanha foram aplicadas 432.372 doses no Estado. Uruguaiana, Bagé, Bento Gonçalves, Erechim, Lajeado, Santana do Livramento, Santo Ângelo, Santa Rosa, Campo Bom, Parobé e Camaquã, são os municípios com mais doses aplicadas e que atingiram a meta. Por outro lado, há 37 localidades com cobertura vacinal abaixo de 70%.