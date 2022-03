Reunião tratou da regularização dos imóveis do Bairro Renascer em Tenente Portela

A Secretaria de Assistência Social e Promoção Humana, através do Departamento de Habitação, realizou na manhã deste domingo, 20, reunião com moradores do bairro Renascer para dar início ao processo de regularização fundiária. As 22 famílias que residem nesta área não possuem escritura dos imóveis e a meta é sanar este problema que já dura uma década.

Iniciativa semelhante está em andamento no bairro Mutirão e já foi concluída no bairro Modelo. Somando as três localidades, a ação contemplará mais de 100 famílias. Sem a regularização, os proprietários dos imóveis não possuem um documento formal de posse.

No encontro, realizado na residência de Jamila Cristina Soares, participaram o prefeito, Rosemar Sala, e as secretárias de Assistência Social, Rosangela Fornari; e de Políticas Estruturantes e Zeladoria, Salete Sala. Também compareceu o diretor do Departamento de Habitação, Cleber Tesche.

O prefeito destacou que a questão habitacional está sendo tratada como prioridade desde o início do Governo. São duas frentes, a que trata da regularização dos imóveis e a que busca recursos para a construção de moradias populares.

No que se refere ao bairro Renascer o projeto começa do zero, ou seja, serão feitos todos os trâmites técnicos para que os moradores conquistem o direto de propriedade de seus imóveis.