Produção agrícola brasileira deve atingir 269,3 milhões de toneladas

A produção de grãos no Brasil poderá chegar a 269,3 milhões de toneladas na safra 2021/2022. O número é 5,4% maior do que o registrado na safra anterior, correspondendo a um acréscimo de 13,8 milhões de toneladas, caso se confirmem as expectativas anunciadas pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB).

A previsão, no entanto, é menor do que a divulgada no primeiro levantamento da CONAB, que projetava uma safra de 288,6 milhões de toneladas. Com isso, o volume divulgado representa uma redução de 6,7% (ou 19,3 milhões de toneladas), em relação à projeção anterior.

Segundo a companhia, essa queda nas expectativas se deve às condições climáticas adversas observadas nos estados da Região Sul e no Centro Sul de Mato Grosso do Sul, com perdas maiores na soja e no milho.

— O resultado até o final desta safra vai depender muito do comportamento climático, fator preponderante para o desenvolvimento das culturas — explica o presidente da CONAB, Guilherme Ribeiro.

— Entre os meses de março e abril, aproxima-se a conclusão da semeadura da segunda safra brasileira, na qual se destaca a cultura do milho. As chuvas foram mais regulares em toda a região produtora, inclusive no Sul do país, o que permitiu o plantio em boas condições de umidade. O produtor fez sua parte. Agora vamos esperar pelo clima — acrescentou Guilherme Ribeiro.

O levantamento estima que a área plantada total no país é de 72,9 milhões de hectares, o que representa crescimento de 4,4% na comparação com a safra 2020/2021. — Os maiores incrementos de área são observados na soja, com 4,1% ou 1,6 milhão de hectares e, no milho, com 6,5% ou 1,3 milhão de hectares — detalha a CONAB.