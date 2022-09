Primeiro debate tem acusações, insulto a jornalista e destaque para temas ligados às mulheres

O tema do respeito aos direitos das mulheres foi dominante. A senadora Simone Tebet, candidata do MDB, acusou Bolsonaro que defender assassinos e estupradores e perguntou por que o presidente tem tanta raiva das mulheres. “Qual estuprador? Me acusa sem provas. Por que faz uma denúncia barata como se eu não gostasse de mulheres? Não cola mais. Chega de vitimismo. Sancionei mais de 60 leis favoráveis às mulheres. A maioria das mulheres me ama.”, declarou.

O segundo bloco do debate também foi marcado pelos ataques verbais de Bolsonaro à jornalista Vera Magalhães, da TV Cultura, e à candidata Tebet, além de elevar o tom de voz durante diversos momentos. Vera Magalhães endereçou uma pergunta para Ciro, abordando a queda nos números da cobertura vacinal do Brasil e questionando em que medida a desinformação sobre vacinas, difundidas, inclusive, pelo próprio presidente, influencia a população. Ciro reforçou que a vacina é algo trivial e lembrou que o Brasil era um exemplo na cobertura vacinal. “Mas vimos disputa envolvendo a vacina, propina na compra de vacinas. Estamos no fundo do poço”, disse.

Já Bolsonaro, que havia sido escolhido para comentar, fugiu do tema e utilizou todo o tempo de seu comentário para atacar a jornalista da TV Cultura. “Acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão em mim. Não pode tomar partido num debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro”, disse. À candidata Tebet, Bolsonaro disse que ela era “uma vergonha no Senado Federal”. “E não, não tô atacando mulheres não, não venha com essa historinha de se vitimizar”, finalizou Bolsonaro.

A atitude de Bolsonaro foi criticada pelas duas candidatas mulheres em outros momentos do bloco. “Quando eu vejo o que aconteceu com a Vera, eu realmente fico extremamente chateada. Quando homens são tchutchuca com outros homens, mas vem pra cima da gente [mulheres] sendo tigrão, eu fico extremamente incomodada”, afirmou Soraya.

Ao falar sobre violência contra mulheres e crianças, a candidata Tebet ressaltou que Bolsonaro, enquanto presidente, não dá um bom exemplo para a população. “Temos que colocar na cadeia agressor de mulheres, crianças e adolescentes. É esse exemplo que temos que dar, exemplo que o presidente não dá quando fala e agride as jornalistas, quando agride as mulheres”.

As diferenças entre as candidaturas das duas mulheres também foi pauta. A jornalista Thaís Oyama, do Uol, ressaltou que Tebet tem focado na campanha o fato de ser mulher e feminista, enquanto Soraya não tinha esse enfoque. “Ser feminista é defender o direito das mulheres, e não tem esquerda ou direita que vai capitanear essa pauta. Precisamos de uma mulher para arrumar a casa, para pacificar o país”, afirmou Tabet. Soraya disse que é “pela paridade”. “Tanto foi, que escolhi pra ser meu vice um homem. Não quero mais do que nós mulheres merecemos. Nós queremos o nosso lugar, nosso espaço de poder, que merecemos e temos a capacidade”, disse.