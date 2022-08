PRF apreende maconha em ônibus de linha em Sarandi

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 20 quilos de maconha na manhã deste domingo, 21, escondidos em 2 malas de um passageiro em um ônibus que transitava pela BR 386 em Sarandi/RS.

Os policiais realizavam operação de combate à criminalidade quando abordaram e fiscalizaram os passageiros de um ônibus que tinha como destino final Porto Alegre.

Ao revistar as malas que estavam no bagageiro do ônibus, os policiais encontraram vários tabletes da droga dentro de duas delas. O peso estimado é de 20 quilos.

O traficante de 18 anos, natural do Sertão, disse ter pego a droga na fronteira com o Paraguai e que entregaria em Carazinho.

A ocorrência foi encaminhada à polícia judiciária.

Foto / Fonte: PRF