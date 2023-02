PREFEITURA DE TENENTE PORTELA FIRMA CONTRATO DE PATROCÍNIO E GARANTE R$ 88 MIL PARA O FLAMENGO/GURIAS DO YUCUMÃ

Recursos será pago em 11 parcelas e garantirá a manutenção do projeto que representa a região em competições de futebol feminino.

O principal apoio financeiro do projeto Flamengo/Gurias do Yucumã está garantido por mais um ano. O Município de Tenente Portela firmou o contrato de patrocínio, possibilitado através da Lei Municipal 2.790/21, e vai repassar R$ 88 mil ao longo de 2023.

O montante é o mesmo do ano passado e inclui R$ 30 mil indicados pela Câmara Municipal, a partir das sobras do orçamento do Legislativo, e emenda impositiva proposta pelo vereador Diube Sales, de R$ 7.500,00. O valor será repassado em 11 parcelas mensais de R$ 8 mil, cada. O objetivo é auxiliar na manutenção da participação da agremiação portelense na primeira divisão do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino, além de outras competições ao longo do ano.

A assinatura do contrato ocorreu na manhã desta terça, 07, no Gabinete. Pelo Governo Municipal, estiveram o prefeito, Rosemar Sala; a secretária de Educação, Gicelda Berghetti Denes; o secretário de Administração, Paulo Farias; o diretor de Esportes, André Schiefelbein; e o secretário adjunto de Assistência Social, Cleber Tesche. Representando o clube, compareceram o presidente, Pedro Menegazzi; o diretor, Ildo Scapini; e atletas integrantes do elenco.

Além do financimento através da Lei Municipal do Patrocínio, o Flamengo/Gurias do Yucumã está buscando outras parcerias, em especial com empresas e Prefeituras da região. O clube vem desde 2020 disputando certames oficiais de futebol feminino. A grande conquista foi o título de Campeão Gaúcho do Interior, obtido em 2021, que deu direito de disputar no ano passado do Campeonato Brasileiro A3.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela