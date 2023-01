PREFEITURA DE TENENTE PORTELA DIVULGA CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

A Prefeitura de Tenente Portela divulgou na manhã desta segunda-feira, 2, o calendário de pagamento dos servidores municipais para o ano de 2023. O cronograma estabelece as datas em que os vencimentos serão depositados na conta dos servidores.

A medida, conforme o prefeito Rosemar Sala, está baseada no planejamento financeiro do Município. “Os servidores também poderão programar com antecedência os seus compromissos”, pontou o chefe do Executivo.

O calendário poderá em situações eventuais sofrer alterações, porém, a intenção é cumpri-lo integralmente. Além das datas de quitação dos vencimentos, o cronograma também trata do 13º salário. Como vem ocorrendo nesta gestão, 40% do benefício será pago em julho e restante em dezembro.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela