Prefeito na Estrada: Sala visita obras na cidade

Na segunda edição do “Prefeito na Estrada”, neste sábado, 23, Rosemar Sala visitou duas obras que estão sendo executadas no perímetro urbano. A primeira é o prédio que futuramente abrigará o CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, localizado na rua Sebaldo Stein, no Bairro Bela Vista, e a segunda é a quadra coberta que está sendo edificada no mesmo terreno. As duas construções tiveram início na gestão passada e o prefeito Sala já assumiu o compromisso de concluí-las.

A quadra coberta totaliza um investimento de aproximadamente R$ 228 mil, em recursos próprios. Já a construção do CRAS é resultado de um convênio com o Ministério da Cidadania e totaliza cerca de R$ 378 mil.

O “Prefeito na Estrada” é uma iniciativa do governo municipal. Através desta ação, Rosemar Sala, pretende ao menos uma vez por semana visitar obras e ações que estão em andamento no Município. Na semana passada, o mandatário portelense vistoriou os trabalhos de recuperação das estradas.

Acompanharam o prefeito nas visitas as secretárias de Serviços Urbanos, Salete Bettio Sala, e de Assistência Social, Rosangela Fornari.