Prefeito de Três Passos visita a administração municipal

Na quinta-feira, 17, o prefeito de Três Passos, Arlei Tomazoni (PSDB), visitou a administração municipal de Vista Gaúcha. A visita, além de cortesia, também serviu como troca de experiências entre os mandatários municipais. Dentre os vários assuntos tratados envolvendo a Região Celeiro, temas como a estiagem que assolou os municípios, o atendimento fornecido aos municípios pela RGE, projetos de energia elétrica trifásica e a Marcha dos Prefeitos a Brasília, que ocorrerá no próximo mês, foram discutidos.

Tomazoni destacou o trabalho que vem fazendo no município de Três Passos no seu primeiro ano de mandato à frente do Poder Executivo. Ele disse que sempre é bom buscar experiência com quem está nesta luta há quase 20 anos e fez questão de explanar alguns projetos que pretende desenvolver no município. Além disso, Tomazoni referiu-se à construção de cisternas, principalmente na área rural, para a produção de suínos, leite e aves, setores mais atingidos pela estiagem recente.

Locatelli agradeceu o mandatário trespassense, colocou-se à disposição para auxiliar no que for necessário e fez questão de entregar em mãos uma cópia do projeto que está sendo desenvolvido em Vista Gaúcha para a construção de cisternas nas propriedades rurais, o que poderá auxiliar muito na elaboração do projeto em Três Passos.

O vice-prefeito André Danetti também participou do encontro.