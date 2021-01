Prefeito de Braga é eleito presidente da Amuceleiro

O novo presidente da Associação dos Municípios da Região Celeiro (Amuceleiro) para o ano de 2021 é o prefeito do Braga, Luís Carlos Balestrin (MDB).

A eleição da nova diretoria foi realizada na manhã de quinta-feira, 28, no auditório da entidade no município de Três Passos.

Após acordo entre as siglas partidárias, foi definido que o MDB indicaria um representante para ocupar o cargo de presidente da associação neste ano. Nos próximos mandatos, a presidência deverá ser ocupada por um representante do PP, PSDB e PSB ou PT, respectivamente.

A nova diretoria da Amuceleiro ainda tem a prefeita de Santo Augusto, Lilian Fontoura Depieri (DEM), como primeira vice-presidente, e Everaldo Bueno Rolim (PTB), prefeito de Inhacorá, como segundo vice-presidente.