Ponte entre Barra do Guarita RS e Itapiranga SC ganha importante apoio

Em reunião oficial na última segunda-feira (21.03) em Chapecó, logo após a reunião do Codesul, que reuniu governadores de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato grosso do Sul, o secretário de Infraestrutura, Tiago Vieira, reuniu-se com a comitiva que representa o movimento pró-ponte e reafirmou o apoio do Estado a esta iniciativa.

Vieira reforçou que compreende a importância e a necessidade da obra para o desenvolvimento desta região e que inclusive ela está e faz parte do plano de governo catarinense.

Conforme o coordenador do movimento, Rodrigo Locatelli Tissot, houve grande avanço do plano de trabalho, onde já se conquistou 11 milhões entre as bancadas gaúchas e catarinenses para o orçamento da união de 2022. Houve também a confirmação por parte do Dnit em licitar o projeto para a ponte no primeiro semestre deste ano, desmembrando em três partes, sendo um o projeto da ponte, e outros dois das cabeceiras, considerando que neste momento a equipe técnica trabalha na construção dos termos de referência para a licitação.

Neste sentido, o secretário Tiago Vieira confirmou junto ao Ministério de Infraestrutura que há a iniciativa e reafirmou que o Estado é parceiro para a obra. Ele ainda reforçou que na reunião do Codesul ficou encaminhada a criação de grupos de trabalho para estudos de rodovias e ferrovias integradas.

Para o vice-presidente da Facisc na regional Extremo Oeste, Maikel Frey, estes são pleitos estruturantes para a logística e o desenvolvimento do Grande Oeste e que tem a atuação constante da Federação e suas associações empresariais. Ele salientou ainda que hoje o Movimento pró-ponte entre os municípios de Barra do Guarita e Itapiranga já tem de concreto o orçamento para o projeto, a construção em andamento dos termos de referências e a previsão da licitação para contratação do projeto no primeiro semestre, além da coesão das lideranças em prol do pleito.

Também andam paralelamente, a análise por parte do Dnit para a federalização do trecho gaúcho, enquanto do lado catarinense ficou acordado que o Estado vai licitar o projeto de revitalização da SC 163, entre Itapiranga a São Miguel do Oeste neste primeiro semestre e a federalização deste trecho será reavaliada futuramente.