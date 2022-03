PEÃO FARROUPILHA CONVIDA PREFEITO PARA O ENTREVERO DE PEÕES DO RS

O portelense Matheus Henrique Cocenski, participará do 33º Entrevero Cultural de Peões do Rio Grande do Sul, que ocorrerá de 21 a 23 de abril, em Palmeira das Missões. Acompanhado da mãe, Elisabete Kunde Cocenski, ele esteve no Gabinete do prefeito, convidando Rosemar Sala para prestigiar o evento. A visita aconteceu na manhã desta quinta, 24.

O portelense, que integra o CTG Guardiões da Fronteira, representará a 20ª Região Tradicionalista, haja vista que conquistou recentemente este título, na categoria adulta. A preparação para o desafio é intensa, isto por que o Entrevero consiste em várias provas em que os peões devem mostrar suas habilidades artísticas e campeiras, além do profundo conhecimento da cultura gaúcha.

Rosemar Sala desejou boa sorte ao portelense destacando que a presença na fase estadual é motivo de orgulho para toda a comunidade.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela