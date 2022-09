Obras na ERS 330 completam um mês e avançam entre Redentora e Miraguaí

No dia 12 de setembro, os trabalhos de revitalização da ERS 330 completaram o primeiro mês. A empresa responsável iniciou as obras na junção da ERS 330 e ERS 317, em Redentora. Atualmente, a manutenção do pavimento encontra-se nas imediações do setor indígena da Estiva.

Conforme o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), serão recuperados 36,48 quilômetros da rodovia. O Governo do Estado destinou R$ 6 milhões para a restauração completa do trecho.

O DAER informou ainda que, além da revitalização do asfalto, também será realizada nova pintura da sinalização horizontal. A previsão é de que as obras sejam concluídas durante o mês de outubro.