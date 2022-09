Obras de Usina e estrada estão em andamento em Vista Gaúcha

Está em andamento a obra de asfaltamento entre a cidade de Vista Gaúcha e o Distrito de Bom Plano. A previsão do prefeito municipal Claudemir José Locatelli é que a estrada possa ser entregue para comunidade no inicio do ano que vem.

O secretário municipal de obras do município, Odair Lucatelli, explicou que todo o trabalho da base e preparação da estrada foi feita pela própria administração. Toda a preparação do leito da rodovia está pronta e partir de agora a empresa vencedora da licitação assume os trabalhos.

Os próximos passos são a deposição da pedra graduada, rachão e o asfaltamento propriamente dito. O prefeito Locatelli afirmou que além disso será colocado sobre a via um material selante que vai garantir maior durabilidade para o asfalto.

O vice-prefeito municipal, André Danette, disse que a obra é de extrema importância para o município de Vista Gaúcha uma vez que vai beneficiar oito comunidades interioranas, além de que deve contemplar cerca de 50% da população de Vista Gaúcha. Ele também elencou que a obra será importante para a atração de novos investimentos para a região e a melhoria da escoação da produção agrícola municipal.

Outro destaque sobre essa obra é o fato de que ela está sendo feita com uma grande contrapartida do município. Dos R$ 2,5 milhões de custo total, cerca de R$2 milhões são de recursos próprios.

Nas margens da estrada, próximo da entrada do Distrito de Bom Plano está sendo construído o mais importante empreendimento regional dos últimos anos. A usina para tratamento de resíduos orgânicos está com todas as suas obras em andamento a e previsão é que também entre em funcionamento a partir do início do ano que vem.

O empreendimento é da empresa CHZ Ecovista, que investirá no primeiro momento mais de R$ 10 milhões. As cisternas e os depositários já estão finalizados. Já deve começar nos próximos dias o processo de instalação do maquinário que vai fazer a automação de os processos da usina.

A Usina vai trabalhar com resíduos orgânicos de todas as naturezas, transformando-os em energia elétrica que será vendida para a RGE. Os rejeitos que sobram desse processo vão para a segunda parte da operação da indústria para a fabricação de adubo orgânico.

O projeto prevê o processamento de 100 toneladas de lixo por dia, com uma produção de 5.010KW ano e uma produção de mais de 18 toneladas de adubo orgânico. A expectativa é que todo o adubo produzido seja comercializado com agricultores da própria região.

O prefeito Claudemir José Locatelli ressalta que R$ 900 mil que serão investidos pela administração municipal voltarão para o município através de energia elétrica por um período de nove anos.

Além do empreendimento ter um importante papel ambiental ele também será uma grande fonte de arrecadação para o município de Vista Gaúcha, que certamente resultará em melhoria significativa nos índices de ICMS, além de inicialmente gerar cerca de 15 empregos diretos.