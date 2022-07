O amor ao GRÊMIO não tem divisão !!!

No jogo do Grêmio contra o Tombense, no último sábado, aproximadamente 35 Gremistas se reuniram para torcer e vibrar com mais uma vitória do tricolor.

Esses eventos da torcida gremista de Tenente Portela estão com 100% de aproveitamento, nessa caminhada de recolocar o Grêmio na Séria A do Campeonato Brasileiro.

E esses encontros comprovam que não é apenas assistir aos jogos do Tricolor juntos. Confraternização é um lema desse grupo, pois tanto antes quanto depois dos jogos, há muitas risadas, um bom churrasco e cervejas geladas.

Os eventos da Torcida Gremista ocorrem sempre no Salão de Eventos Dressler, local muito amplo, climatizado, com telão, caixa de som e espaço gourmet.

Quem quiser saber mais informações e quiser participar desses eventos, podem entrar em contato através do whats app (55) 99715-0440 ou do link.

https://chat.whatsapp.com/GXVJB4TLfHV1jbAARZ9Dhe

Por: Daniel Carrion