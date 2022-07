Nova Pá Carregadeira para beneficiar a população de Miraguaí

administração municipal de Miraguaí recebeu na manhã de hoje, terça-feira, 14-06 uma pá carregadeira.

O valor da máquina é de 650 mil reais, através de emenda parlamentar do Deputado federal Osmar Terra, recurso do ministério da cidadania, encaminhado pelas lideranças do partido MDB de Miraguai.

Esta máquina opera com tração força motriz e é muito utilizada para o carregamento de objetos, terras, minérios, entulhos entre outros, é também utilizada na escavação de terrenos e terraplanagem.

A nova máquina irá garantir ainda mais agilidade e qualificação nos serviços prestados à população. É mais um resultado positivo do Governo Municipal de Miraguaí.

Ainda nessa semana deve ocorrer a entrega oficial da mesma, com representante do deputado.

A última vez que o município de Miraguaí contava com uma maquina desse tipo, foi em 1982 adquirida no mandato do saudoso prefeito Noedi Rodrigues de Almeida.

Fonte: Rádio Comunitária Líder FM