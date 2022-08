Nova iluminação da Praça do Imigrante começou a ser instalada em Tenente Portela

Um investimento de aproximadamente R$ 130 mil resultará em uma nova iluminação na Praça do Imigrante, em Tenente Portela. Os recursos são oriundos do Governo do Estado, através do projeto Ilumina, e contam com a contrapartida do Município. As obras começaram nesta semana e deverão estar concluídas antes do início do 11º Acampamento Farroupilha, que acontecerá em setembro, neste local.

Toda a iluminação da área coberta será substituída e o entorno da praça (caminhódromo) ganhará um novo sistema. As lâmpadas serão de led que garantirão uma iluminação mais eficiente, muito semelhante ao que acontecerá em toda a cidade brevemente com a instalação do novo projeto da iluminação pública.

Neste período em que a obra estiver em andamento, o pedido da Secretaria Municipal de Políticas Estruturantes e Zeladoria, é de que a população evite utilizar a praça. A compreensão é necessária para evitar acidentes e transtornos.