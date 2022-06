Nova CNH terá três idiomas; veja o que muda a partir desta quarta

Um novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) estará disponível a partir desta quarta-feira. A carteira de motorista, digital e impressa, passará a ter um código de identificação internacional para facilitar o uso em outros países, com tradução para três idiomas, inglês, português e espanhol.

O visual da CNH também ficará diferente. A identificação das categorias com equivalência internacional virá na cor verde e amarela.

O novo documento foi aprovado em dezembro pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) atendente a todos os requisitos internacionais. A carteira de motorista terá o código Machine Readable Zone ou Zona Legível por Máquina (MRZ), o mesmo usado em passaportes.

A CNH passará a ter ainda uma tabela com as categorias e subcategorias de habilitação, permitindo que o condutor possa ser facilmente identificado quando estiver dirigindo fora do Brasil.

Mais mudanças

A carteira de motorista terá um campo para indicar se o condutor tem atividade remunerada e outro campo para anotação de possíveis restrições médicas.

A segurança da CNH ficará mais sofisticada com mais dispositivos para evitar fraudes. Entre eles, uma tinta especial fluorescente que brilha no escuro, itens visíveis apenas com luz ultravioleta e holograma na parte inferior do documento, dificultando falsificações.

Assim como na antiga versão, a carteira continua trazendo a tecnologia do QR Code Vio, que garante a autenticidade e a segurança dos documentos emitidos pelos órgãos públicos.

De acordo com o secretário Nacional de Trânsito, Frederico Carneiro, a nova versão da CNH aproxima o Brasil dos países signatários da Convenção de Viena. “É um documento de identidade mais robusto, com mais informações, mais segurança, e facilitará a vida dos condutores dentro e fora do Brasil”, afirmou.

A CNH-e, disponível no aplicativo da Carteira Digital de Trânsito (CDT), também recebeu as alterações, contemplando todos os novos campos e atendendo à Resolução 886. “A CDT, que já é usada por mais de 35 milhões de brasileiros, terá os dois modelos, o atual para as emissões realizadas até 31 de maio e o novo, para as emissões realizadas a partir de 1º de junho”, explica Gileno Barreto, presidente do Serpro.

Segundo o governo, a nova versão reduz a burocracia e torna mais fácil a vida do contribuinte, além de diminuir os gastos para os cofres públicos com o fim de processos analógicos e ultrapassados. Somente no Ministério da Infraestrutura, a economia já ultrapassa os R$ 660 milhões anuais.

A nova versão poderá ser emitida de forma eletrônica ou impressa, para os condutores que forem renovar o documento, emitir a segunda via, alterar dados ou tirar a CNH pela primeira vez. Os documentos usados continuarão sendo válidos até a sua data de validade.