NEGÓCIOS DAQUI, FEIRA CUMPRIU PLENAMENTE O SEU OBJETIVO

Teve show, dança, passeio de bike, espaço kids, desfile de moda e principalmente comercialização de produtos e serviços. A feira Negócios Daqui, atingiu plenamente o seu objetivo. A avaliação é dos organizadores do evento, realizado neste fim de semana em Tenente Portela.

Nos três dias, 12, 13 e 14 de agosto, a circulação de público foi expressiva e superou a casa dos quatro mil visitantes. O expositores do varejo, das agroindústrias, da agricultura familiar e do artesanato, entre outros, numa soma preliminar alcançaram mais de R$ 250 mil em vendas. Neste cálculo não está incluso os contratos fechados por empresas prestadoras de serviço. No segmento de consórcio, por exemplo, uma delas contabilizou mais R$ 1,3 milhão em contratos.

A estrutura montada junto ao Complexo da Igreja Católica também foi avaliada positivamente pelo público e principalmente pelos 68 expositores participantes. Foram dois pavilhões, um junto ao Ginásio e outro na Cripta, além dos espaços externos. A praça de alimentação também foi instalada em uma área coberta. Na programação cultural, foram dois palcos que receberam 10 atrações artísticas. Destaque para os shows do projeto Talentos Daqui e ainda para o lançamento oficial do 11º Acampamento Farroupilha, realizado na noite da sexta, 12.

Tanto na abertura oficial, ocorrida na manhã do sábado, 13, quanto no encerramento da feira, o prefeito garantiu que o sucesso alcançado nestas duas edições mostra que a Negócios Daqui chegou para ficar. Rosemar Sala estabeleceu que a partir desta semana terá início o trabalho de preparação para a próxima edição, que deverá contemplar outros setores comerciais e industriais exclusivamente do Município.

O presidente da ACI, Antonio Ganacini, e o chefe do escritório local da Emater/RS – Ascar, José Rubens dos Santos, também entendem que feira foi assertiva em todos os aspectos. As duas entidades foram parceiras do Governo Municipal na organização. A secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Elisangela Lutz, que coordenou os trabalhos, agradeceu e empenho e engajamento de todos participantes, o que, conforme ela, foi decisivo para que a Negócios Daqui cumprisse o seu propósito de fomentar a economia local.

