Município repassa 30% do valor da venda da folha de pagamento aos servidores públicos municipais

Com o objetivo de valorizar cada vez mais o quadro de funcionários públicos municipais do município de Vista Gaúcha, a administração de Locatelli e Andre repassou 30% do valor da venda da folha municipal ao Sicredi para os servidores municipais.

Locatelli destacou que este repasse em valores se deu pela representatividade dos funcionários públicos ao poder público municipal. “Se hoje o município de Vista Gaúcha é destaque, é graças ao trabalho que o servidor desenvolveu no seu dia a dia à frente de suas funções. Para nós da administração, nada é mais justo do que este reconhecimento em repasse de recursos”, concluiu o prefeito.