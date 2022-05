Miraguaí assina contrato com o Governo do Estado par aquisição de maquinários

Assinatura do contrato ocorreu diretamente com o governador do estado Ranolfo Vieira Junior, quando este esteve na semana passada em Crissiumal visitando a FECRIS.

De acordo com o prefeito Valdelirio Pretto da Silva, o contrato será de R$ 1,5 milhões e possibilitarão a aquisição de uma pá carregadeira, uma retroescavadeira e um caminhão basculante. A licitação será realizada nos próximos dias.

Além do governador também estiveram presentes presidente do Badesul, Flávio Lamel e representando Miraguaí, além do prefeito estavam presentes o presidente da Câmara de Vereadores de Miraguaí, José Valdines Andreatta (Milico) e o diretor de projetos do município, Olnei Abegg Hermes.