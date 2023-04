Mega-Sena sorteia hoje prêmio acumulado em R$ 16 milhões

O sorteio das seis dezenas do concurso 2.584 da Mega-Sena será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) de nesta quarta-feira (19), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. Haverá transmissão, ao vivo, pelas redes sociais da Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país, ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Novos preços

A partir do fim deste mês, os valores das apostas lotéricas ficarão R$ 0,50 mais caros. Segundo a Caixa Econômica Federal, o reajuste será feito após mais de três anos sem elevação de preços. Duas modalidades terão aumentos no início do próximo mês.

Para a Mega-Sena, a Lotofácil, a Quina e a Lotomania, os novos preços valerão a partir de 30 de abril. Para o Timemania e o Dia de Sorte, o aumento entrará em vigor em 3 de maio. De acordo com a Caixa, o reajuste foi necessário para repor a inflação acumulada desde novembro de 2019, quando ocorreu o último aumento.