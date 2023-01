Mais duas atletas deixam a equipe das Gurias do Yucumã

O desempenho das Gurias do Yucumã nas competições nos últimos dois anos fez crescer o olho de várias equipes sobre as revelações da equipe da Tenente Portela. Depois de confirmada da saída de Bianca, para o Inter, Vanice para Portugal e Aninha para o Juventude, mais duas atletas não integraram o elenco do rubro negro para o ano que vem.

Centroavante titular da equipe, Renata, foi confirmada como nova contratação da equipe do Vila Nova de São Paulo. A atleta se destacou, principalmente no Brasileiro A3 desse ano.

Outra atleta que está deixando, nem chegou a se firmar na equipe principal. Malu, de apenas 16 anos, é um dos destaques da equipe sub-17, e chegou a integrar o time principal durante o Gaúchão. Ela foi confirmada como contratada da equipe do Toledo do estado do Paraná.

As saída serão sentidas no elenco do Flamengo/Gurias do Yucumã, no entanto, segundo o diretor da equipe, Ildo Scapini, o time não tem apresentado problemas para liberar as jogadoras, uma vez que elas estão em busca de um sonho e a equipe local, sem pagar salário, não tem como competir com grandes equipes do cenário nacional e estrangeiro. Scapini disse que o projeto Gurias do Yucumã está torcendo pelas atletas reveladas aqui e que vão desfilar pelo Brasil.

Sobre a montagem do grupo para a próxima temporada, ele afirmou que estão sendo avaliadas peças de posição e novas contratações, além se realizadas seletivas na expectativa de descobrir novos talentos. Atletas da Argentina estão em negociação com o Flamengo para a próxima temporada. A equipe se representa no sábado, 14 de janeiro, para o início da pré-temporada.