Mais de mil pessoas recebem Edegar Pretto e Olívio Dutra em encontro regional

Edegar Pretto e Olívio Dutra, candidatos do PT em pré-campanha ao governo do Estado e ao Senado, respectivamente, cumpriram roteiro de trabalho no sábado (13) na Região Celeiro.

Em Tenente Portela, participaram de atividades em comemoração ao aniversário do município. Em Miraguaí, eles foram recebidos por mais de mil pessoas para um encontro regional que reuniu lideranças, apoiadores e militantes das siglas que integram a Federação Brasil da Esperança PT/PCdoB/PV.

A Região Celeiro é berço de Edegar Pretto, que é natural de Miraguaí. Foi de lá que a família de Adão Pretto, pai de Edegar – falecido em 2009, saiu quando ele foi eleito deputado estadual em 1986. Uma peculiaridade: hoje o município é administrado pelo prefeito Valdelirio Pretto (PT), primo de Edegar.

Foi com clima de festa que Edegar e Olívio foram recebidos na região. E também foi neste ambiente que ambos reforçaram os compromissos com os setores que estiveram reunidos. Em uma atividade muito marcante para os candidatos, eles agradeceram o acolhimento de cada um e cada uma, em especial aos apoiadores e apoiadoras desta caminhada política.

Na ocasião, Edegar relatou sobre a indicação de seu nome como candidato ao governo, e citou os 28 encontros regionais que participou, mais dez assembleias regionais que auxiliaram na construção do seu plano de governo, que espera colocar em prática com o apoio do presidente Lula. “Tudo o que vamos colocar no papel e no plano de governo será reflexo do nosso compromisso com o estado. Sabemos do valor da palavra para cada gaúcho e gaúcha, e com a confiança desse povo é que cumprirei um mandato de quatro anos, com o compromisso de retomar legados deixados por outros governos de esquerda e construir novos caminhos para a população que trabalha, produz e vive aqui”, afirmou.

Edegar destacou legados na agricultura, das políticas para a juventude, povos indígenas, mulheres, economia e educação. “A precariedade da educação é um dos tantos assuntos que me preocupam. A fome com que muitas crianças chegam na escola me deixa inconformado. A agricultura familiar pode ser um braço muito forte para esse cenário mudar. Comprar produtos dos agricultores familiares e colocar já no café da manhã comida de qualidade para as crianças é oportunidade de desenvolvimento delas e também crescimento da economia familiar”, avaliou.

Combater a violência contra as mulheres, ajudar Lula a tirar gaúchos e gaúchas do mapa da fome também foram destaques na fala de Edegar. “Levar saúde para as pessoas, respeitar direitos dos diferentes povos que temos no estado, oportunizar que todos tenham saúde pública qualificada e resgatar a dignidade das pessoas é tudo o que quero”, finalizou.

Olívio Dutra, candidato ao Senado, também fez uma fala, apontando a importância da democracia para a classe trabalhadora. Disse que o povo não pode esquecer das ameaças feitas pelo atual presidente, e que somente através da democracia e da participação do povo na política é que “podemos ter um Estado democrático, onde o direito das pessoas seja respeitado”.

Já o deputado federal Paulo Pimenta, presidente da Federação Brasil da Esperança, afirmou que eleger Lula presidente e Edegar governador são grandes desafios, mas que acredita no desejo das pessoas em ver outra vez o país se desenvolver sem fome, sem miséria, com políticas de igualdade social. Ele afirmou que o povo lutará junto para construir “a mais bonita e apaixonante campanha das nossas vidas”.

O apoio de lideranças

Prefeito de Miraguaí, Valderílio Pretto da Silva se disse honrado em receber Edegar na cidade, que conhece suas origens e sabe que, quando menino, Edegar passou por dificuldades, o que dá ao povo gaúcho a confiança de que ele fará o melhor pelas pessoas. Agradeceu também a presença do candidato ao Senado, Olívio Dutra.

O Cacique Sandro da Silva, da Terra Indígena Guarita, desejou boa caminhada à Edegar, e fez referência aos direitos indígenas que nos últimos governos foram desrespeitados, assim como políticas públicas foram desmanteladas.

Ivonildo Vieira, do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), alertou sobre a necessidade de resgatar programas como o Minha Casa, Minha Vida, que nos governos de esquerda oportunizou que mais de dez mil casas fossem construídas para os camponeses.

A professora Sirlei Maria Voos, de Três Passos, parabenizou Edegar pela iniciativa de pensar um plano de governo a partir da participação das pessoas, e que nas últimas gestões estaduais professores, professoras e funcionários de escola foram massacrados com a retirada de direitos, mas que confia na reconstrução da dignidade dos servidores públicos e também nas melhorias de infraestrutura es

Fotos: Júlio Santos / FP

colar.