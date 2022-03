Liberados recursos para pavimentação asfáltica entre Vista Gaúcha e o Distrito de Bom Plano

Nesta segunda feira 21/03, o Prefeito Claudemir José Locatelli juntamente com o Vice-prefeito André e o Secretário da Fazenda do Município de Vista Gaúcha, assinaram contrato de apoio financeiro para financiamento de despesa de capital através do recurso FINISA (Programa de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento), da Caixa Econômica Federal de Tenente Portela, para pavimentação asfáltica ligando a Sede do Município com o Distrito de Bom Plano num percurso de 3,2km.

A assinatura do contrato aconteceu na Caixa Econômica Federal em Tenente Portela sendo representada pelo Gerente Rideguer Fenner e por vídeo conferencia com o Superintendente Gustavo e pelos Analistas Eduardo e Junior da GIGOV (Agencia de Governo da Caixa Econômica Federal) Passo Fundo. Para o Prefeito Locatelli esta data marca um momento histórico do município de Vista Gaúcha, “teremos a certeza que será uma das maiores obras realizadas em nosso Município pela Administração de Locatelli e André, várias comunidades serão beneficiadas com esta ligação asfáltica, além do Distrito de Bom Plano as comunidades de Lajeado Lereno, Saltinho do Guarita, Esquina Limberguer, Linha Tigre I e II, Linha Ceolim, Esquina Lovato e Linha Kennedy,” destacou Locatelli.

Para a realização desta obra está previsto o montante de R$ 2,5 milhões.