JOVENS DO FUTURO: INICIADAS AS ATIVIDADES DA SEGUNDA TURMA

Oito adolescentes, oriundos de famílias de baixa renda de Tenente Portela, iniciaram nesta segunda-feira, 02, a preparação para o ingresso no mercado de trabalho. Eles integram a segunda turma do programa Jovens do Futuro, desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social e Promoção Humana, através do CRAS, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo e ACI.

Durante os próximos seis meses eles participarão de atividades semanais relacionados aos eixos que norteiam o trabalho do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, entre eles a cidadania, a convivência social, o respeito as diferenças, a autoestima, e a construção do currículo, postura e imagem profissional.

Concluída a etapa de formação, os jovens, com idade entre 15 e 17 anos, terão a sua primeira experiência profissional através da contratação por empresas locais, parceiras da iniciativa.

Para marcar o lançamento da segunda edição do Jovens do Futuro, uma solenidade foi realiza na tarde desta segunda, 02, no auditório do CRAS. Além dos jovens e familiares e dos servidores que atuarão diretamente no programa, o evento contou com a presença do vice-prefeito, Leônidas Balestrin e de vários secretários do Governo Municipal.

