Janeiro terá bandeira tarifária verde na energia elétrica

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) confirmou que a bandeira tarifária para o mês de janeiro será verde. Desta forma, não haverá cobranças adicionais na conta de luz. Janeiro será o nono mês seguido em que a bandeira tarifária estará verde.

Segundo a ANEEL, com a chegada do período chuvoso melhoraram os níveis dos reservatórios das hidroelétricas e o custo para geração de energia está mais baixo. — Dessa forma, não é necessário acionar os empreendimentos com energia mais cara, como é o caso das usinas termelétricas — explicou a agência.

Bandeiras tarifárias:

Criadas em 2015 pela ANEEL, as bandeiras tarifárias refletem os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em níveis, as bandeiras indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional (SIN) gerar a energia usada nas casas, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias.