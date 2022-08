Iniciam obras de restauração na ERS-330

Operários iniciaram o processo de restauração da ERS-330 entre Tenente Portela, Miraguaí e Redentora. As obras fazem parte do Programa Avançar do Governo do Estado do Rio Grande do Sul que anunciou R$ 6 milhões para a recuperação completa do trecho.

A obra será a maior já feita nesse trecho da rodovia que serve diariamente de rota para o transporte de passageiros de municípios como Redentora, Coronel Bicaco, Braga, Miraguaí em direção ao Hospital Santo Antônio, além de ser uma importante veia de escoamento da produção agrícola da nossa região.

Ainda não há uma expectativa de quanto tempo levarão as obras, em virtude de que as condições climáticas tendem a impactar no roteiro de obras, no entanto, os trabalhos tendem a avançar de maneira rápida.

Será feito o recapeamento de trechos onde estão presentes as piores condições da rodovia. Diferente das operações tapa-buracos, que eram rotineiras feitas nos momentos em que a rodovia apresentava os aspectos mais grotescos, com buracos e desgaste da pista.

A conquista de uma restauração completa da rodovia se deu em virtude de uma união de forças de lideranças políticas e civis que passaram a cobrar uma solução mais definitiva para a rodovia em virtude do eminente e aparente risco que as condições da rodovia estavam apresentando.

Além do trabalho de restauração da pista asfáltica também será realizada a pintura e sinalização vertical e horizontal no trecho.