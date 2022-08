INAUGURADA A GALERIA DOS PREFEITOS E VICE-PREFEITOS DE TENENTE PORTELA

Um momento de resgate e valorização da história administrativa de Tenente Portela. Assim foi o ato que marcou a inauguração da Galeria dos Prefeito e Vice-prefeitos, ocorrida nesta terça, 16, junto a Prefeitura Municipal. O novo espaço reúne fotos de gestores que comandaram o Município desde a emancipação, ocorrida há 67 anos.

O projeto e a pesquisa foi feita pela primeira-dama, Salete Sala, e contou com o apoio do jornalista Jalmo Fornari que durante a inauguração, apresentou um breve histórico de todas as administrações.

Além dos atuais gestores, Rosemar Sala e Leônidas Balestrin, compareceram os ex-prefeitos Rubens Antônio Furini e Israel Capellari, e os ex-vice-prefeitos Ildo Scapini, João Benício de Arruda Flores e Nelcindo Galli. Também prestigiaram familiares dos ex-mandatários Pedro Alíbio Prates Carvalho, Lúcio Adalberto Motta, Valdir Dalcin e Alceu Borges dos Santos.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela