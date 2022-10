Horta Escolar é cultivada por alunos da Educação Infantil e Anos Iniciais de Barra do Guarita

A horta na escola é um laboratório vivo, por meio do qual as crianças têm contato direto com os processos da natureza e acompanham de perto o desenvolvimento das verduras, das frutas e dos legumes.

A horta envolve toda a comunidade escolar. Professoras(es), funcionárias(os), direção, coordenação, mães, pais e a comunidade em geral. Os alunos e alunas da Escola Municipal do Campo Cruz e Souza, de Jabuticaba, estão desenvolvendo o projeto da horta escolar, de maneira interdisciplinar, contínua e prática. Toda a equipe participa de forma organizada, desde o preparo da terra, o plantio, o cuidado e a colheita. Além de consumirem os produtos, participam da realização das conservas e distribuição para as famílias, comunidade e para as outras unidades das escolas do campo. É um projeto encantador e cheio de significados, que ensina e incentiva o gosto em permanecer no campo e desenvolver a agricultura de subsistência. “É um motivo de orgulho vermos nossos pequeninos e pequeninas desenvolvendo práticas que levarão para a vida”, disse a diretora da escola.