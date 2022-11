Homem mata mulher e atira em filho de 12 anos

Um homem efetuou pelo menos seis disparos por volta de 17 horas da sexta-feira (4/11), matando a esposa e atingindo o filho, de 12 anos, em Palmeira das Missões. O homem também atirou contra si, tirando a própria vida.

Segundo o chefe do Comando Regional do Salto do Jacuí, comandante Marcelo Carpes, a Brigada Militar (BM) foi acionada por pessoas que ouviram o som de disparos vindo da casa da família, no bairro Paraíso. Ao chegar no local, os policiais militares encontraram o menino do lado de fora da moradia.

— A criança informou que o pai estava dentro de casa e que havia atirado em sua mãe e se suicidado. O menino estava em estado de pânico — conta o comandante.

Segundo Marcelo Carpes, no local do crime foi localizado um revólver calibre 38 e seis estojos. Os policiais militares levaram o menino ao Hospital de Caridade de Palmeira das Missões.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) da cidade e será investigado como feminicídio, suicídio e tentativa de homicídio contra o menino.