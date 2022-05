Homem é preso por contrabando de agrotóxico em Campo Novo

Mais uma apreensão de agrotóxicos contrabandeados foi realizada na região. Dessa fez a ocorrência foi registrada em Campo Novo no inicio da manhã desta segunda-feira, 23 e resultou em uma prisão.

Segundo as informações da Brigada Militar a prisão ocorreu na BR 468, na localidade de Esquina Boa Vista, após acompanhamento do veículo desde o município de Tiradentes do Sul.

No veículo foram localizados 12 galões com 20 litros cada de agrotóxicos de origem estrangeira e dois rádios comunicadores.

O motorista do veículo foi preso em flagrante, sendo encaminhado para a Polícia Federal de Santo Ângelo.