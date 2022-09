Gurias do Yucumã no Gauchão 2022, seis jogos, seis vitórias

A rodada derradeira da primeira fase do Gauchão Feminino 2022 foi disputada na tarde do domingo (11/9). Seis equipes entraram em campo, com destaque para o confronto entre Brasil de Farroupilha e Oriente.

Os dois times brigavam pela última vaga no hexagonal. A partida realizada no estádio das Castanheiras, na serra gaúcha, terminou com o empate em 3 a 3. O resultado garantiu a classificação do Oriente à próxima etapa da competição.

Donas do melhor ataque, da defesa invicta e únicas com 100% de aproveitamento, as Gurias do Yucumã voltaram a golear a limitada equipe do Guarany de Bagé. O jogo que aconteceu na cidade de Dom Pedrito acabou com o placar de 12 a 0. Nos dois duelos contra o selecionado do Sul do Estado, as comandadas do técnico Tiago Rodrigues marcaram 25 gols.

Agora, Gurias do Yucumã, Elite de Santo Ângelo, Juventude de Caxias do Sul e Oriente de Canoas se juntam à Grêmio e Internacional para a disputa de um hexagonal em turno único e que apontará os quatro semifinalistas.

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) deverá divulgar a tabela detalhada no decorrer desta semana.