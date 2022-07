Governo lança edital para repassar Parque do Turvo para iniciativa privada

O Diário Oficial do Estado publicou, nesta quarta-feira, o edital para a concessão do Parque Estadual do Turvo. Localizado no município de Derrubadas, o parque abriga o Salto do Yucumã, maior salto longitudinal do mundo, com 1,8 mil metros de extensão em quedas d’água de 12 a 15 metros de altura e é a principal ponte turístico dessa região.

O valor mínimo da outorga será de R$ 71,8 mil, com previsão de investimento de R$ 9,4 milhões nos primeiros seis anos de concessão. O leilão está marcado para 31 de agosto.

A concessionária também vai destinar recursos correspondentes a 1,02% da Receita Operacional Bruta (ROB) a partir do 13º mês da operação. A verba mensal vai ser aplicada em ações como educação ambiental, promoção do turismo e projetos de pesquisa.

Feito em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o projeto visa a proteção do parque, localizado junto ao rio Uruguai, e a realização de investimentos na estrutura de visitação.