Governador do Distrito 4660 do Rotary visita instituições e rotarianos portelenses

O Rotary Clube de Tenente Portela recebeu a visita oficial do governador do Distrito 4660, Jorge Carneiro de Andrade, na quinta-feira, 13. Além de reuniões de trabalho, que foram realizadas com os clubes de Rotaract, Interact e Rotary, para orientar e conhecer os programas do clube, o governador foi à Casa da Amizade, sede do clube, prestigiar uma sessão de cinema, que estava sendo realizada em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) para seus alunos.

O governador visitou também o Polo do Guarita de Saúde Indígena, a Prefeitura Municipal e o Hospital Santo Antônio.

À noite, foi recepcionado pelos rotarianos portelenses e autoridades municipais no Restaurante do Tarzan, em uma reunião festiva, ocasião em que foram apresentados trabalhos e projetos que a entidade desenvolve no município.

Após os pronunciamentos, o governador foi agraciado com mimos e foi servido um excelente jantar de confraternização.

Prefeito municipal recebe governador do Rotary e rotarianos em seu gabinete

O prefeito Rosemar Sala recebeu a visita do governador do Rotary Club Distrito 4660, Jorge Carneiro de Andrade, e do governador assistente, Gustavo Brunet. Na ocasião também estiveram presentes o presidente do Rotary, Airton Perussatto, o presidente do Interact, Anthoni Caron, e integrantes do clube de serviços.

Os rotarianos informaram que a presença do governador no município vem somar e dar conhecimento sobre o conjunto de ações que estão sendo desenvolvidas na cidade pelo Rotary, que tem como característica ser um clube de serviços que participa ativamente da comunidade.

O prefeito elogiou as atividades desenvolvidas pelo Rotary em Tenente Portela e agradeceu a presença dos visitantes.