Gauchão 2022: Gurias do Yucumã estreiam na 2ª fase encarando o Oriente

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou na terça-feira (13/9), a tabela detalhada do hexagonal – em turno único – que apontará os quatro semifinalistas do Gauchão Feminino 2022.

As Gurias do Yucumã, no dia 18 de setembro, recebem o Oriente de Canoas. A partida acontecerá no estádio do Miraguai em Tenente Portela, com início às 15 horas.

Também no próximo domingo, em Caxias do Sul, o Juventude encara o Elite de Santo Ângelo. Já o confronto entre Internacional e Grêmio está marcado para o dia 5 de outubro, em Porto Alegre.