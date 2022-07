Gasolina ficou 18 centavos mais cara após aumento

Os preços dos combustíveis já receberam o reajuste passado pela Petrobras para as distribuidoras do país. Segundo a pesquisa da ANT, que é realizada toda a semana, a média de alta no preço da gasolina ficou em 18 centavos.

O valor médio do litro da gasolina comum no Brasil está sendo cotado à R$ 7,39. No Rio Grande do Sul a gasolina mais cara é encontrada em Bagé com preço de R$ 8,10 por litro. A mais barata do estado está em Novo Hamburgo com R$ 6,72 por litro. Em nossa região o preço média da gasolina comum está em R$ 7,35 por litro.

Já o preço do diesel comum alcançou pela primeira vez o mesmo patamar da gasolina. O preço médio do litro no Rio Grande do Sul está sendo vendido a R$ 7,39. Bagé tem o preço mais caro com R$ 7,96 e Novo Hamburgo o mais barato com R$ 7,07. Em nossa região o preço varia entre R$ 7,16 e R$ 7,60.