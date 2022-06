Festa de confraternização no Ypiranga foi um sucesso

No domingo, 29, o Ypiranga realizou um grande evento em sua casa. A chuva e o frio não foram capazes de estragar a festa, à qual compareceram mais de 250 pessoas. Equipes de futebol das cidades de Ijuí, Maravilha/SC e São João do Oeste/SC, além da equipe portelense do Ypiranga, se enfrentaram em campo. A comunidade local e regional assistiu aos jogos e participou da festa.

Os jogos ocorreram pela parte da manhã. Pela categoria veteranos, Ijuí venceu Maravilha por 3 x 0 e Ypiranga e São João do Oeste empataram em 0 x 0. Na categoria livre, o Ypiranga perdeu por 2 x 1 para o São João do Oeste.

O jogo feminino, que seria realizado pela parte da tarde, foi cancelado em razão da chuva que aumentou no final da manhã.

Ao meio-dia foi servido um delicioso churrasco e às 14h iniciou a festa com Bruna Correa e Zé da Viola.

No próximo sábado, 4, a equipe do Ypiranga volta ao campo, jogando em casa contra o Dois Pinheiros de Redentora. O jogo será às 15h. A equipe joga para tentar manter a invencibilidade dos veteranos, que já dura 16 jogos.