Família de Ana Luiza Dalla Valle Bridi divulga nota de agradecimento

As famílias Dalla Valle e Bridi divulgaram, na segunda-feira (4/7), uma nota de agradecimento pelo apoio recebido desde o momento do acidente de trânsito que provocou a morte de Ana Luiza Dalla Valle Bridi.

A adolescente de 17 anos estava numa Toyota Hilux que capotou às margens da ERS 317 no interior de Redentora, no começo da tarde do sábado (2/7).

As famílias enlutadas convidam, na nota de agradecimento, para a missa de sétimo dia que será realizada no próximo sábado, a partir das 19 horas, na Paróquia Cristo Redentor, em Redentora.

Confira abaixo, a íntegra da nota de agradecimento:

Gelson Bridi e Ana Paula Dalla Valle, conjuntamente com todos os seus familiares, ainda consternados pela perda de sua ente querida ANA LUIZA DALLA VALLE BRIDI, tragicamente ocorrida no último dia dois de julho, vem de público agradecer a equipe do SAMU de Redentora pelo rápido atendimento aos primeiros socorros no local do acidente; a toda a equipe de Médicos, Enfermeiros e demais atendentes do Hospital Santo Antônio de Tenente Portela que tudo fizeram na tentativa de salvar a vida de Ana Luiza devido à gravidade das lesões; a todos os familiares e amigos que estiveram e estão conosco neste momento difícil de nossas vidas; ao padre Gilmar Zanatta, ao CLJ e todos os paroquianos da Paróquia Cristo Redentor pelas orações e homenagens prestadas; a todas as Lideranças Políticas, Cooperativistas, Sindicais, Instituições Públicas e Privadas que estiveram conosco neste momento mais difícil de nossas vidas até aqui. A todos que Deus lhes pague por todo o apoio recebido.

