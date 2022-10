ESCOLA AYRTON SENNA RECEBE PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO SANITÁRIA

No último dia 4, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Ayrton Senna recebeu servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural de Tenente Portela para uma palestra que tratou sobre educação sanitária e combate a fraude econômica. O assunto foi abordado pelo médico veterinário, Mário Roberto Andres, e pelo estagiário, Matheus Henrique Cocenski.

Entre os assuntos esteve a inspeção dos produtos de origem animal – como carne, leite, pescado, ovos e mel – e como as crianças podem fazer a diferença na hora de escolher a qualidade e a origem dos produtos que forem consumir. “A educação sanitária começar com as nossas crianças, pois é através delas que teremos uma população mais informada e com um senso crítico melhor, evitando com isso o fomento, ou seja a compra destes produtos clandestinos”, destaca o médico veterinário.

Mário Andres também ressaltou que “de posse desta informação, deste senso crítico, nossas crianças associam a importância que elas têm em tomar para si e para sua família, uma saúde adequada.” Conforme ele ao evitar a compra de produtos clandestinos, se reduz a possibilidade de contrair doenças como tuberculose, brucelose, toxoplasmose, hidatidose, salmonelose, botulismo e até leptospirose.

Estas palestras, que neste caso foi direcionada para os alunos da Ayrton Senna, fazem parte de um ciclo que tem o objetivo de levar a informação a população. O cronograma integra as ações do Serviço de Inspeção Municipal.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela