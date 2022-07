Equipe da Secretaria Municipal de Educação e Cultura participa de Seminário promovido pela Undime

Na quinta-feira, 14, a secretária Municipal de Educação e Cultura, Elenir Fatima Queiroz Cappelari, e a supervisora pedagógica, professora Mariéli Ferri Campos, participaram do Seminário Técnico Gestão Democrática, que ocorreu no salão de Atos da Pontifícia Universidade Católica (PUC/RS), em Porto Alegre. Também estiveram presentes no evento diversos dirigentes municipais e profissionais da educação da Região Celeiro.

Na parte da manhã a palestrante Mariza Abreu falou sobre Gestão Democrática. À tarde, a palestra foi ministrada por Filomena Siqueira, que explanou sobre critérios técnicos na gestão escolar.

O Seminário foi promovido pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime/RS) e buscou qualificar os municípios gaúchos para o cumprimento da meta 19 do Plano Nacional de Educação (PNE), no tocante à gestão democrática.