Encontro Municipal da Mulher foi realizado nas comemorações de aniversário do município

No sábado, 7, ocorreu o Encontro Municipal da Mulher, evento realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social em parceria com a Administração Municipal, em comemoração ao 34º aniversário de emancipação político-administrativa do Município.

O evento contou com a presença de aproximadamente mil mulheres, que prestigiaram a palestra Show Motivacional, ministrada por Roselei Angst, com vários temas: Felicidade, Família, Comprometimento, Coragem e Autoestima. Após a palestra foi realizada a entrega de um mimo para a mãe mais velha e para a mãe mais nova presentes no evento. Em seguida foi servido um lanche a todas as pessoas que prestigiaram o encontro e entregue um mimo a todas as mulheres.